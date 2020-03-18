قطر تقدم مساعدات عاجلة لفلسطين لمواجهة فيروس كورونا

أعلن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات مالية عاجلة لفلسطين لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الأربعاء، أن الأمير تميم بن حمد، أمر بتقديم مساعدات مالية عاجلة لفلسطين للمساهمة بجهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ويشار إلى أن أمير قطر أكد، الأسبوع الماضي، أنه ينوي تقديم مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني عبارة عن أجهزة ومعدات طبية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لمواجهة فيروس "كورونا".

سمو أمير البلاد المفدى يوجه بتقديم مساعدات مالية عاجلة لدولة فلسطين الشقيقة، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الشقيق ومساهمة من دولة قطر في الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). #قنا pic.twitter.com/UAKex8jiln — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 18, 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.