الإمارات تعلق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل

قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين تعليق اصدار جميع انواع تصاريح العمل بما فيها فئة العمالة المساعدة fمن اليوم الخميس الموافق ١٩ مارس/أذار ٢٠٢٠ وحتى اشعار آخر ويستثنى من القرار تصاريح الانتقال الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة باكسبو ٢٠٢٠.

وبحسب وكالة "وام"، يأتي قرار الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ والازمات والكوارث في تعزيز الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الإماراتية فرض الحجر المنزلي لمدة 14 يوما على كل شخص قادم إلى الإمارات.

وكانت دولة الإمارات قد قررت تعليق اجراءات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى منافذ الدولة لحملة الجوازات المعفية باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية وذلك إبتداءً من فجر يوم الخميس الموافق 19 مارس/آذار 2020.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.