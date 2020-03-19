ضحايا إثر قصف مدفعي يستهدف 8 منازل شمال بغداد

استهدف قصف مدفعي هو الثالث حتى الآن خلال 48 ساعة، اليوم الخميس 19 مارس/آذار، قضاء في محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة العراقية، بغداد، متسببا بإصابة مدنيين.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس، بأن اعتداء إرهابيا بواسطة 8 قنابل هاون سقطت "خلف السايلو في قضاء طوز خورماتو، شرقي محافظة صلاح الدين" شمالي البلاد.

وأضافت الخلية أن الاعتداء أسفر عن جرح مدنيين أثنين، وتضرر ثماني منازل.

وتعرض قضاء طوز خور ماتو، أمس الأول الثلاثاء 17 مارس، لاعتداء إرهابي، بواسطة 4 قذائف هاون عيار 82 ملم، سقطت قرب جامع الوهاب، ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بينهم امرأة، بجروح.

وشهد قضاء طوز خورماتو الذي يعتبر من المناطق المتنازع عليها دستوريا بين المركز، وإقليم كردستان، الاثنين الماضي 16 مارس، اعتداء إرهابيا بواسطة دراجة نارية مفخخة، أسفر عن إصابة سبعة مواطنين بينهم طفل، حسب بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.