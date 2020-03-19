تونس... إطلاق سراح 670 سجينا بعفو رئاسي

أصدرت الرئاسة التونسية بيانا أعلنت فيه تطبيق العفو الرئاسي على 1856 من المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال.

وقالت الرئاسة في بيانها، عبر فيسبوك، بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال: "قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد تمتيع 1856 محكوما عليهم، بالعفو الخاص الذي سيفضي إلى سراح 670 سجينا منهم فيما يتمتع البقية بالحطّ من مدة العقاب المحكوم به".

جاء ذلك لدى استقبال قيس سعيد، بقصر قرطاج وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي وأعضاء لجنة العفو السادة عماد الدرويش وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، وعماد سحابة المدعي العام للشؤون الجزائية وإلياس الزلاق مدير عام السجون والإصلاح، واطلاعه على نتائج أعمال لجنة العفو.

وتابع البيان: "حرصا على مزيد التوقي من فيروس كورونا أعطى رئيس الدولة تعليماته بتشديد السهر على تعقيم الوحدات السجنية ودعم مجهودات الوحدات الصحية الخاصة".

وختم البيان: "كما دعا لجنة العفو الخاص إلى دراسة قائمة إضافية من ملفات المساجين للنظر في إمكانية العفو عنهم وذلك للتخفيف من ضغط السجون والمساهمة في الحفاظ على صحة كل التونسيين".

وفرض الرئيس التونسي، قيس سعيد، حظر تجول بداية من الأربعاء الماضي من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

وبحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس"، يأتي ذلك في ظل ما تشهده تونس من إجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، الذي أصاب 24 شخصا بحسب إحصائيات وزارة الصحة.