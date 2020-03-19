السيسي يؤكد لميركل تضامن مصر مع ألمانيا في أزمة فيروس كورونا

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية باسم راضي في بيان، إن "الرئيس المصري أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ألمانيا إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف راضي أن "السيسي عبر للمستشارة الألمانية عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس".

وأوضح راضي أن "ميركل بدورها أعربت عن تقديرها للموقف المصري الداعم لألمانيا في هذه الظروف، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد".

وذكر المتحدث الرسمي أن "الاتصال شهد مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية على ضوء نتائج مؤتمر برلين".

كما تم التباحث حول آخر تطورات ملف سد النهضة في إطار ما توصلت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.