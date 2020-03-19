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    طيران التحالف العربي - مقاتلات إف-15 (F-15) السعودية

    الجيش اليمني: قتلى من الحوثيين بقصف لطيران التحالف

    © AP Photo / Hassan Ammar
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    أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، مقتل وإصابة عناصر من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في غارات للتحالف العربي على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

    مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
    "الحوثيون" على أبواب مأرب... ماذا ستفعل الشرعية اليمنية؟
    القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، نقلاً عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن "طيران التحالف العربي شن عدة غارات على تجمعات وآليات تابعة للحوثيين في جبهة صرواح غرب مأرب".

    وأضاف "استهدفت الغارات عدداً من الآليات كانت تحمل تعزيزات للحوثيين، ما أسفر عن سقوط العشرات من عناصرهم بين قتيل وجريح".

    من جهة ثانية، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن طيران التحالف استهدف بـ3 غارات، أحد الجسور في مديرية صرواح غرب مأرب.

    وأشارت إلى تنفيذ التحالف غارة جوية على مديرية بني مطر غرب العاصمة صنعاء وسط اليمن، وشنه غارةً أخرى على مديرية كتاف شرق محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

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    الكلمات الدلالية:
    الحوثيين, اليمن, قوات التحالف, التحالف, الجيش اليمني
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