الجيش اليمني: قتلى من الحوثيين بقصف لطيران التحالف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، مقتل وإصابة عناصر من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في غارات للتحالف العربي على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك . وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، نقلاً عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن "طيران التحالف العربي شن عدة غارات على تجمعات وآليات تابعة للحوثيين في جبهة صرواح غرب مأرب".

وأضاف "استهدفت الغارات عدداً من الآليات كانت تحمل تعزيزات للحوثيين، ما أسفر عن سقوط العشرات من عناصرهم بين قتيل وجريح".

من جهة ثانية، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن طيران التحالف استهدف بـ3 غارات، أحد الجسور في مديرية صرواح غرب مأرب.

وأشارت إلى تنفيذ التحالف غارة جوية على مديرية بني مطر غرب العاصمة صنعاء وسط اليمن، وشنه غارةً أخرى على مديرية كتاف شرق محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.