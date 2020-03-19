مقتل جنديين تركيين في إدلب وتركيا ترد بالمثل

أعلنت وزارة الدفاع التركية "مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر في هجوم للمجموعات المتطرفة في منطقة خفض التصعيد بإدلب"، على حد قول الوزارة.

وقالت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس في بيان، إن اثنين من جنودها قتلا في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في هجوم صاروخي نفذته "بعض الجماعات الراديكالية".

#عاجل | استشهاد جنديين تركيين وإصابة ثالث بنيران جماعات راديكالية بمنطقة "خفض التصعيد" في إدلب (وزارة الدفاع) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 19, 2020

وأوضح البيان أنه "تم الرد بالمثل من خلال قصف مواقع المجموعات المواقع المحددة في المنقطة".

#عاجل | الدفاع التركية: تم الرد بالمثل على الهجوم وجرى فوراً ضرب أهداف في المنطقة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 19, 2020

وأضافت الوزارة أن جنديا آخر أصيب وأن قواتها فتحت النار على أهداف في المنطقة.

أعلنت السلطات التركية، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن مقتل جندي تركي في مدينة إدلب السورية دون ذكر تفاصيل عن ملابسات مقتله.

ونقل حساب ولاية سيواس التركية على تويتر على لسان محافظ الولاية صالح أيهان: "قُتل العريف رمضان ناير (25 سنة) في محافظة إدلب بسوريا وهو من سكان سيواس".

وتفاقم الوضع في إدلب بعد أن شن إرهابيو هيئة تحرير الشام (المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول) هجومًا واسع النطاق على مواقع قوات الحكومة السورية في 27 شباط/فبراير، ما اضطر الجيش السوري لشن عملية عسكرية ردا على الهجوم، ما أدى لصدامات عسكرية واسعة النطاق بين الجيشين السوري والتركي، راح ضحيتها العشرات من الطرفين.