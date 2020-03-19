مصر تقرر إلغاء امتحانات الفصل الثاني لبعض الصفوف

قرر وزير التعليم المصري إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي.

كما قرر امتحان طلاب الصف الأول والثاني الثانوي في نهاية العام الدراسي إلكترونيا من المنزل وعدم ذهاب الطلاب إلى اللجان.

واستعرض الوزير طارق شوقي خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتحول الرقمي وتطوير التعليم الحكومي.

وقال شوقي إن الوزارة وفرت المناهج الدراسية كاملة لكافة الصفوف على مكتبة إلكترونية وأتاحت التواصل بين المعلم والطالب وولي الأمر بمنصة رقمية.

وقرر الوزير تأجيل الاختبار التجريبي للصف الأول الثانوي حتى 5 إبريل/ نيسان المقبل. وإجراء اختبار تجريبي للصف الثاني الثانوي في الموعد نفسه.

وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة (فيديو) اليوم، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية.

واستطرد: "إن أبنائنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفزيون.