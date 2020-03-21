اليمن... قتلى وجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" في الحديدة

اندلعت مواجهات، مساء الجمعة، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة – سبوتنيك.ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابع لتشكيلات القوات المشتركة، عن مصدر عسكري، قوله إن "الحوثيين حاولوا التسلل واختراق خطوط التماس في خط كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، إلا أن القوات تصدت لهم وكبدتهم خسائر فادحة".

وأضاف: "دفع الحوثيون بالعشرات من عناصرهم من جهة معسكر الدفاع الساحلي، لكن مدفعية القوات المشتركة تعاملت معهم وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم".

وأشار إلى "تدمير المدفعية عددا من آليات الحوثيين فور تحركها وكبدتهم خسائر تضاف إلى السابقة".

في سياق متصل، ذكر إعلام ألوية العمالقة أن "عناصر تابعة للحوثيين تتمركز جنوب مديرية التحيتا (جنوب الحديدة)، حاولت التسلل صوب منطقة الجبلية الاستراتيجية في المديرية ذاتها، بغطاء ناري مكثف بقذائف المدفعية وبي إم بي وأسلحة رشاشة".

وأكد "كسر القوات المشتركة، محاولة الحوثيين خلال 43 دقيقة، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم، وإجبار البقية على الفرار بين مزارع النخيل الكثيفة وعبر خط زبيد".

إلى ذلك، أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل مماثلة للحوثيين في جبهة الدريهمي (جنوب الحديدة)، وألحقت بهم خسائر في العتاد والأرواح، حسب ألوية العمالقة.

في المقابل، اتهم الحوثيون، التحالف العربي والقوات المشتركة، بـ"تنفيذ 118 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها 5 اعتداءات على رقابة كيلو 16 والمنظر".

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، نقلا عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط، إن "بين الخروقات في الحديدة تحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء منطقة كيلو 16 والمنظر وشارع الخمسين".

وأضاف أن "35 خرقا نفذت بقصف مدفعي وصاروخي بـ 72 قذيفة وصاروخا، و72 خرقا بأعيرة نارية مختلفة".