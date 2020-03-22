الشرطة الفلسطينية في غزة تصدر تعليمات جديدة وتحذر مخالفيها

أصدرت الشرطة الفلسطينية في غزة تعليمات جديدة للحد من التجمعات منعا لانتشار فيروس "كورونا" وحذرت المخالفين من المسائلة القانونية

قررت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة إغلاق جميع صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة بيوت العزاء والحفلات، وإغلاق المقاهي وصالات المطاعم، وتعطيل صلاة الجمعة في جميع محافظات قطاع غزة، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

وأضافت "مطلوب من جميع المواطنين الالتزام بهذا القرار حرصا على سلامة الجميع، وكل من يخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

وأعلن وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، أمس السبت، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لمواطنين عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.