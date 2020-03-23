السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 562 إصابة.

وبحسب صحيفة "عكاظ" قال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، إن إجمالي عدد الحالات التي شفيت من المرض، بلغ 19 حالى، فيما لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس داخل المملكة.

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت مبكر من صباح اليوم، أمره بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ابتداء من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، لمدة 21 يومًا، بدءً من مساء الاثنين.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، فرض عقوبة على كل من يخالف أمر حظر التجول، الذي صدر لمنع انتشار فيروس كورونا. وقالت الوزارة إن "من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال على أن تتضاعف قيمتها في حال التكرار".

وحذرت من أنه "في حال عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوما". واستثنت من قرار "حظر التجول" قطاعات الأغذية، والصحة، والإعلام، والنقل، والتجارة، والطاقة، والخدمات المالية، والاتصالات، والمياه، والبعثات الدبلوماسية.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 350 ألف إصابة، وأكثر من 15 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 59 ألفًا في إيطاليا و35 ألفا في الولايات المتحدة و33 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.