مع تعدد مطالب النواب... هل يدفع البرلمان الحكومة المصرية لفرض حظر تجوال

رغم الإجراءات الحازمة التي اتخذتها مصر لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفي ظل ارتفاع عدد المصابين والوفيات، طالب العديد من نواب البرلمان الحكومة المصرية بضرورة فرض حظر تجوال شامل لمدة أسبوعين.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر المصاب بفيروس كورونا المستجد، حتى يوم أمس الأحد، هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، إن "مصر اتخذت إجراءات كثيرة لحماية المواطنين، وأن وسائل الإعلام المصرية تقوم بدور رائع جدا جدا في تغطية أزمة كورونا وتعكس للمصريين ما يحدث في داخل وخارج مصر".

المطالب المتكررة للنواب، دفعت البعض للتساؤل بشأن إمكانية تدخل مجلس النواب ودفع الحكومة لإعلان حظر تجوال شامل، للسيطرة على انتشار وباء كورونا.

حظر شامل

النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب المصري، قالت إن "عدم التزام الشارع المصري بالإجراءات الحكومية المعلنة مؤخرًا جاء بسبب عدم الوعي الشعبي، إلا أن معظم المحال التجارية التزمت بموعد الإغلاق المحدد، وهو السابعة مساءً".

وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "جلوس المواطنين في المنزل من السابعة مساءً ليس كافيًا، ففي الصباح يزداد التجمع على المقاهي، وفي الشوارع والمواصلات، الأمر الذي يزيد من احتمالية الإصابة".

وأكدت أنها "تقدمت بمقترح إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجهًا إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لإصدار قرار بفرض حظر التجوال للحد من حركة المواطنين".

وأشارت النائبة إلى أنه "من الضروري فرض حظر التجوال نهائيًا طوال اليوم ولمدة أسبوعين حتى يتم السيطرة على فيروس كورونا، ووقف أي شكل من أشكال التجمعات"، مضيفة: "العديد من الدول اتخذت قرارا مشابها، ويمكن اعتبار أننا في حرب لمدة أسبوعين لمنع الفيروس من التداول".

وفيما يخص إمكانية أن يدفع البرلمان الحكومة في هذا الاتجاه، قالت إن "القرار ليس صعبا على البرلمان، لكن يحتاج للاجتماع والتصويت، وهذا صعب في ظل وقف الجلسات، نظرا لاحتواء المجلس على أكثر من 3500 موظف، غير المستشارين والضيوف، وهو ما يثير مخاوف بشأن إمكانية انتقال الفيروس".

رؤية سياسية

وكان النائب أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، قد طالب "القيادة المصرية بإعلان حظر التجوال العام في البلاد لحماية ا لأمن القومي المصري وللمساهمة في منع التجمعات، في ظل عدم الوعي ومحاصرة الفيروس وليتحمل المواطنون المسؤولية من أجل استكمال الإجراءات الوقائية".

وقال النائب في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن "النواب يتحملون أمانة الجماهير والتواجد وسط الناس، ويقومون بنقل نبض الشارع ومطالبه للقيادة السياسية، لكن الدولة ليست بجبرة بتنفيذها بشكل كامل".

وأكد أن "المقترح يتم في حدود المعلومات الموجودة، ومتخذ القرار لديه معلومات أكثر وأعمق، ومتعددة الروافد، التي تقدمها الأجهزة الموجودة في الدولة، وبناء عليه يحاول أن يطبق ما يراه مناسبًا".

وتابع: "الرغبة في فرض حظر التجوال من أجل حماية المصريين من أنفسهم، بسبب السلوكيات التي نراها من عدم الوعي والالتزام والانضباط في التعامل مع الموقف، لكن القيادة السياسية لديها توقيتها في الأخذ بالمقترح، أو تطبيقه".

وأشار إلى أن "المقترح الذي تقدم به كان يرى ضرورة أن تكون مشاركة القوات المسلحة محدودة، من باب ردع المواطنين فقط، ومساعدة القوات الشرطية في الأمر، والتي حققت ناجحًا كبيرًا في تنفيذ قرار إغلاق المحال والمقاهي بعد الساعة السابعة مساءً".

وأكمل: "الأمر ليس بالتمني، أو برغبة الشارع، لكن يتم بناء على المعلومات الكاملة، وخرائط الإصابة ومدى تطورها، وإجراءات الوقاية المتبعة، ولذلك يمكن اللجوء وقتها إلى حظر تجوال في مناطق دون المناطق الأخرى".

تعليق الرئيس

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، إن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات ممتازة للحد من فيروس كورونا، مشيدا بوسائل الإعلام المصرية في التعامل مع الأزمة.

وأضاف السيسي خلال لقاءه مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات في قصر الاتحادية، أن العالم سيختلف قبل وبعد أزمة كورونا.

وأوضح أن "مصر اتخذت إجراءات كثيرة لحماية المواطنين، وأن وسائل الإعلام المصرية تقوم بدور رائع جدا جدا في تغطية أزمة كورونا ويعكس للمصريين ما يحدث في داخل وخارج مصر".

وأكد السيسي أن "الدولة المصرية اتخذت ترتيبات جيدة للغاية وفقا للعلم والمعايير الدولية"، محذرا المصريين أنه "إذا لم يتم التعامل بشكل حازم وحاسم سنخسر كثير".

وشدد السيسي على أن الحكومة المصرية لم تقم بإخفاء أية معلومات، لافتا إلى أن "هناك من يحاول التشكيك والكذب بالدور الذي تقوم به الحكومة خلال الـ سنوات الماضية وكان آخرها التعامل مع أزمة كورونا".

وذكر أن التاثير الاقتصادي سيكون عميق على كافة الدول بسبب أزمة كورونا. وتابع "أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم كله".

واتخذت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات الاحترازية في مواجهة انتشار وباء كورونا، حيث أقدمت على وقف رحلات الطيران وتعطيل الدراسة وإغلاق المسارح ودور السينما، كما تم وقف إقامة الصلوات والطقوس الدينية في الكنائس والمساجد، وإلزام المطاعم والمقاهي بالإغلاق عند السابعة مساء، ومنع تقديم الأرجيلة.