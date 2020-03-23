الصحة اليمنية تؤكد خلو اليمن من "كورونا" بعد الاشتباه في 9 حالات

جددت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الاثنين، التأكيد على خلو اليمن من أي إصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك بعد اتضاح سلبية 9 حالات.

القاهرة - سبوتنيك . ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، قالت الصحة اليمنية في بيان، إنها "أجرت الفحوصات المختبرية لـ4 مواطنين من عدن، و4 أشخاص يحملون الجنسية الباكستانية، وحالة لشخص يحمل الجنسية الألمانية".

وأضاف: "أثبتت الفحوصات التي أُجريت في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بعدن، خلو الحالات جميعها من الفيروس".

وثمنت الصحة اليمنية، "دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي في اليمن والذي اشتمل على شحنة إغاثية جوية تحمل فيها مساعدات طبية ووقائية لمواجهة وباء فيروس كورونا".