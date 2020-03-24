وزير التعليم المصري: تأجيل الدراسة قد يمتد وقرارات جديدة في الطريق

قال وزير التعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، إن تأجيل الدراسة قد يمتد، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إصدار قرارات جديدة بشأن كافة المراحل التعليمية.

وأشار شوقي في تصريحات تلفزيونية إلى أنه من المرجح مد فترة تعليق الدراسة التي بدأت منذ 15 مارس/آذار، مضيفا "في النهاية لست صاحب القرار في هذا الأمر".

وتابع وزير التعليم "وضعت الوزارة في الحسبان إمكانية تمديد التعليق منذ البداية، كما أننا حاولنا تفادي عقد أي لجان امتحانات في الوقت الحالي، ولم نرد الإثقال على الطلاب بتأجيل الامتحانات أو الدراسة في الصيف".

ولفت الوزير المصري إلى أن الشهادة الإعدادية لها تنسيق داخل المحافظات للدخول بالثانوية والدبلومات الفنية، وتحتاج دراسة أكبر، وموافقات قانونية، واعتماد لجهات مختلفة في الدولة.

كما أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم نهاية الأسبوع الجاري إعلان حزمة جديدة من القرارات تصب في مصلحة طلاب سنوات النقل بالتعليم الفني، وطلاب الصف الثالث الإعدادي وطلاب الصف الثالث الثانوي وطلاب المدارس الدولية، والطلاب المصريين في الخارج.

وأردف شوقي قائلا "الوزارة تقوم حاليا باستعراض كافة الحلول لإراحة الطلاب وأولياء الأمور، بعد التأكد من قانونية تلك الحلول وعرضها على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والموافقة عليها، داعيا أولياء الأمور ترك مساحة للوزارة لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الطلاب".

وأضاف شوقي أن "الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات عقب قرار تعليق الدراسة يوم 15 مارس، مشيرا إلى أنه تم عرض فيديو توضيحي لما تم اتخاذه من قرارات حيث تم استعراض أهم القرارات التي اتخذتها الوزارة، لطلاب مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني الابتدائي، وطلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي."

وحول امتحانات طلاب المدارس الدولية قال الوزير إن "الوزارة بدأت في مخاطبة الجهات الدولية المسؤولة عن تلك الامتحانات، حرصا منها على مصلحة الطلاب".

واختتم تصريحاته بقوله إن "هناك اجتماعات يومية لجميع مسؤولي الوزارة للوصول إلى القرارات السليمة في أسرع وقت، موضحا أن كل عام دراسي له أهمية خاصة حيث أن امتحانات الثانوية العامة موعدها مرتبط بموعد امتحانات الدور الثاني والتنسيق الجامعي، كما أن امتحانات الشهادة الإعدادية مرتبطة بتحديد مسار سواء الدخول الثانوي العام أو الفني كما أن هناك تنسيقا يحكم القبول بهذه المدارس وفق القانون".