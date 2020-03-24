العراق يسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن العراق سجل 50 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا في العراق إلى 316 والوفيات إلى 27 حالة حتى اليوم.

وأفادت هيئة الحشد الشعبي في العراق، المباشرة بإنشاء مستشفى ميداني خاص بسعة 100 سرير في كربلاء لمواجهة فايروس كورونا.

وصرحت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، تسيير أولى "الرحلات الاستثنائية" لإعادة مواطنين عراقيين من مصر.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت ليلة أمس، عن تلقيها مناشدات من الجالية العراقية في مختلف دول العالم للعودة الى أرض الوطن، مشيرة إلى التنسيق مع خلية الأزمة في هذا الأمر.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا (وباء عالميا)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.