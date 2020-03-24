بغداد توضح حقيقة طرد 600 طالب عراقي من إيران

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، أن سفارة بلاده في طهران تتابع شؤون أبناء الجالية العراقية على مستوى الطلبة والرعايا بمختلف أصنافهم في جميع المحافظات الإيرانية.

وأضاف في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن السفارة العراقية تحيط مركز وزارة الخارجية بتقرير مفصل ودوري يومياً عن أوضاع الجالية والطلبة في إيران، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والتحري عن المعلومات من مصادرها الرسمية.

فيما نفى الموظف الإداري والقائم بأعمال الملحق الثقافي في طهران، حيدر محمد علي نصار، الأخبار المتداولة حول طرد 600 طالب عراقي من إيران، مضيفًا أن الملحقية الثقافية في طهران لم تصل لها أي شكوى من أي طالب حول هذا الموضوع.

وأضاف: "نحن على تواصل مستمر مع الطلبة وفي كل أمر أو مشكلة تواجههم وخصوصاً في فترة أزمة الكورونا هذه".

وأردف قائلاً إن "جهودنا مع الجانب الإيراني توجت بإلغاء تأشيرة الخروج للطلبة العراقيين في هذا الظرف".