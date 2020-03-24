السجن عدة سنوات وغرامة بالملايين لمن يحرض على خرق حظر التجول في السعودية

توعدت النيابة العامة السعودية، اليوم الثلاثاء، بالسجن الرادع والغرامة الكبيرة أي شخص يقوم بإنتاج أي مقاطع فيديو أو صور من شأنها أن تحرض على كسر حظر التجول الذي تفرضه المملكة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت النيابة السعودية، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، "إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها طبقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى٥ سنوات وغرامة إلى٣ ملايين ريال، دون أن تطال المساءلة للمبلغين".

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمرا بفرض حظر التجول الجزئي يستمر لمدة 21 يوما، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى٥ سنوات وغرامة إلى٣ ملايين ريال، دون أن تطال المُساءلة للمُبلغين. pic.twitter.com/kkLlL3fAmV — النيابة العامة (@bip_ksa) March 24, 2020

وشمل القرار حظر التجول من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة 21 يوما بداية من الاثنين 23 مارس/آذار.

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 417 ألف إصابة، وأكثر من 18500 حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 108 آلاف شخص.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 69 ألفا في إيطاليا وما يقارب 53 ألفا في الولايات المتحدة و39 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 196 دولة أخرى.



عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.