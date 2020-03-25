الأردن يخفف حظر التجوال بفتح المحال الصغيرة

يبدأ الأردن، اليوم الأربعاء، تخفيف حظر التجوال المفروض ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد، وذلك بفتح المحال الصغيرة في الأحياء أمام المواطنين.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أنه سيتم فتح المحال الصغيرة في الأحياء بدءا من الأربعاء، وستبدأ الأسواق الكبيرة خدمات التوصيل بدءا من الخميس.

وأوضح "سنبدأ بفتح محال المواد التموينية الأساسية ومحلات بيع الخضار والفواكه والمخابز والصيدليات ومحال بيع المياه بعد استكمال تزودها بالمواد والسلع واستكمال جاهزيتها بين الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء اعتبارا من صباح الأربعاء"، وذلك بحسب قناة "المملكة" الأردنية.

وأضاف "السوبر ماركت الكبيرة ستفتح فقط عن طريق التوصيل بدءا من الخميس".

وتابع "أي محال أخرى سيصدر بها قرار في حينه، على أن يسمح للمواطنين قضاء احتياجاتهم سيرا على الأقدام وبشكل منفرد وبتباعد بين الشخص والآخر لا يقل عن متر ونصف، للأعمار ما بين ( 16 - 60) عام".

وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت يوم 11 مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد "جائحة" ، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 18 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 423 ألف حالة.