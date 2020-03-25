الولايات المتحدة تدعو سوريا لإطلاق سراح السجناء بسبب فيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدعو السلطات السورية إلى الإفراج عن السجناء الذين تعتقد واشنطن انهم معتقلون من دون مبرر.

واشنطن - سبوتنيك. ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية السلطات السورية "في ضوء تهديدات "كوفيد – 19"، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحماية آلاف المدنيين، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون، الذين يزعم أنهم "محتجزون دون مبرر في ظروف غير إنسانية من الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز".

وقالت أورتاغوس إن الأوضاع في السجون السورية "مثالية لانتشار الفيروس".

وأضافت أورتاغوس بأن السلطات السورية "تخاطر بزيادة انتشار فيروس "كوفيد – 19" إلى مستويات هائلة".

وحثت أورتاغوس السلطات إلى وقف القتال وإطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المخيمات المؤقتة للنازحين.

ولم تذكر أورتاغوس عدد المواطنين الأمريكيين في سوريا الذين احتجزتهم الدولة.

وكانت سوريا أعلنت، في 22 آذار/مارس الجاري، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لفتاة في العشرين من عمرها قادمة من دولة أوروبية.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات إيجابية جديدة في سوريا مصابة بالفيروس.