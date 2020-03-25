تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية

سجلت الأراضي الفلسطينية أول حالة وفاة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، وهي امرأة في الستينيات من عمرها تعيش في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وحسب "رويترز"، قال إبراهيم ملحم وهو متحدث باسم السلطة الفلسطينية: "كانت السيدة قد شعرت بأعراض وأدخلت إلى المستشفى. يبدو أن الإصابة جاءتها من المخالطين أو من العمال الذين يعملون في إسرائيل ويعتقد أن لها أبناء يعملون في إسرائيل".