أردوغان: سنقدم 1000 ليرة لمليون عائلة تركية حماية من كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "سنواصل حماية مواطنينا من تأثير أزمة كورونا عبر التدابير وحزم الدعم الاقتصادي".

وحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية أضاف أردوغان: وقفنا بجميع مؤسساتنا وإمكانياتنا إلى جانب الشعب في مواجهة وباء فيروس كورونا منذ اليوم الأول".

وقال الرئيس التركي: "سنقدم دعما نقديا بقيمة 1000 ليرة تركية لمليوني عائلة ذات دخل محدود".

وأضاف الرئيس أردوغان: "سنتيح قريبا إمكانية استخدام مليون جهاز تشخيص سريع لفيروس كورونا".