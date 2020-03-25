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18:49 GMT25 مارس/ آذار 2020
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    الحرب في ليبيا

    قتال عنيف يهز ليبيا تزامنا مع الإعلان عن ظهور فيروس كورونا

    © REUTERS / GORAN TOMASEVIC
    العالم العربي
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    هز قصف مكثف العاصمة الليبية طرابلس خلال ليل الثلاثاء، واندلع قتال جديد عند قاعدة جوية خارج المدينة بعد ساعات من إعلان ليبيا رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا، رغم دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في أنحاء العالم أثناء الوباء.

    وبحسب وكالة "رويترز"، قال سكان من العاصمة الليبية، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، إن القصف كان الأسوأ منذ أسابيع، حيث هز الأبواب والنوافذ بوسط المدينة على بعد عدة أميال من الخطوط الأمامية للقتال بالضواحي الجنوبية.

    اجراءات الوقاية من كورونا في ليبيا
    © REUTERS / AYMAN AL-SAHILI
    ليبيا تعلن حظر تنقل المواطنين بين المدن والمناطق حتى إشعار آخر بسبب كورونا
    وتحاول قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر انتزاع السيطرة على طرابلس منذ عام تقريبا.

    وقال الجانبان، يوم الأربعاء، إن قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني شنت هجوما على قوات الجيش الوطني الليبي عند قاعدة الوطية الجوية، التي تبعد 125 كيلومترا غربي طرابلس وكانت مسرحا لقتال عنيف في مراحل سابقة من الصراع، بحسب "رويترز".

    وكشفت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني إن عمليتها جاءت ردا على قصف طرابلس وأسفرت عن أسر مقاتلين من الجيش الوطني الليبي.

    وقال مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي لوكالة "رويترز"، إن قوته الجوية استهدفت قوات موالية لحكومة الوفاق تحاول السيطرة على القاعدة.

    وينذر تصعيد القتال بكارثة للمنظومة الصحية المتضررة بالفعل في ليبيا، خلال التعامل مع فيروس كورونا، بعدما أكدت السلطات رصد أول حالة إصابة بالمرض في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

    ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف كامل لإطلاق النار في الصراعات بشتى أنحاء العالم فيما تبذل الحكومات والسلطات المحلية جهودا كبيرة لمواجهة الوباء الذي انتشر إلى معظم الدول.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, حكومة الوفاق الوطني, الجيش الوطني الليبي, ليبيا
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