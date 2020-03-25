الحوثي يرحب بإعلان التحالف القبول بوقف إطلاق النار بسبب كورونا

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، اليوم الأربعاء، على إعلان التحالف العربي، تأييده قرار الحكومة اليمنية قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "‏إعلان التحالف القبول بوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي أمر مرحب به".

وأضاف: "ننتظر ترجمته (الإعلان) بالتطبيق العملي".

إعلان التحالف القبول بوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي

امر مرحب به

وننتظر ترجمته بالتطبيق العملي — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 25, 2020

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، صرح أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية في قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)".

وأضاف العقيد المالكي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني والعمل بشكل جاد لمواجهة مخاطر جائحة فيروس (كورونا) ومنعه من الانتشار".