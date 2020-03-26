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    ممرضات في الحجر الصحي بمطار القاهرة- مصر - كورونا

    وزارة البيئة المصرية تعلن خطة جديدة لمواجهة فيروس كورونا

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    أعلنت وزارة البيئة المصرية، اليوم الخميس، خطة جديدة لها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

    قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن خطة الوزارة للمشاركة في مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية منها وزارات الصحة والتنمية المحلية والاتصالات والتعليم العالي والبحث العلمي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

    © Sputnik . Илья Питалев
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    وأضافت أنه "بالتوازي مع قيام وزارة البيئة بمهامها الأصيلة في الحد من مصادر التلوث وتحسين نوعية البيئة وصون الموارد الطبيعية، سيتم تكثيف الجهود في عدد من المحاور لمواجهة الحالة الطارئة التي تواجهها البلاد في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم، وتتضمن هذه المحاور خفض نسب تلوث الهواء، والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والبلدية والمخلفات الطبية، وتوعية المواطنين بالسلوكيات البيئية السليمة والتي تساعد في الحفاظ على سلامتهم".

    وتابعت الوزيرة المصرية أنه "إضافة إلى جهود الوزارة في الحد من بؤر التلوث سيتم تكثيف الرصد البيئي المستمر لملوثات الهواء وتشديد الرقابة على مصادره المحتملة، والعمل على تخفيف الأحمال بالمنشآت الصناعية بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام".

    وأشارت إلى أنه "سيتم تكثيف جهود التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية للحد من احتمالية انتقال العدوى من خلال المخلفات، متضمنة العمل على نظافة الشوارع ونشر ارشادات طرق الوقاية من الفيروس بين العاملين بمنظومة النظافة حفاظا على سلامتهم، واستغلال وحدات التدخل السريع لمنظومة المخلفات بالمحليات لسرعة رفع التراكمات من الشوارع".

    وأكدت الوزيرة أن وزارة البيئة تتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالى للتأكد من دقة وسلامة منظومة التخلص والتداول الآمن للمخلفات الطبية، من خلال تحديد مسئول عن النفايات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية، ومتابعة سير عملية التخلص الآمن من هذه المخلفات على مدار الساعة، وتحديد مؤشرات الأداء والمهام الوظيفية لها، حيث قامت وزارة البيئة بتدريب مدربين من وزارة الصحة وعددهم 68 متدرب بعدد من محافظات الجمهورية على كيفية التداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية ليقوموا بدورهم في تدريب عناصر أخرى وتوسيع قاعدة العناصر المدربة على التعامل الآمن مع المخلفات الطبية، كما تم وضع خطوات تشغيلية للتخلص الآمن من المخلفات الطبية بالمستشفيات بالتعاون مع الإدارة المركزية للبيئة بوزارة الصحة.

    وأضافت أن "الوزارة مستمرة في جهودها لتوعية المواطنين خاصة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر لنشر الوعي البيئي، بضرورة ترشيد استهلاك الموارد وعدم الإسراف في شراء المنتجات الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية فقط، والطرق السليمة لحفظ الطعام المتوفر لديهم لضمان عدم تلفه والاستفادة منه، وذلك للحد من كمية المخلفات الناتجة وللمساهمة في توافر المنتجات وإتاحتها للجميع"، مشيرة إلى أنه سيتم استغلال كافة الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر رسائل التوعية بين المواطنين.

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    مصر, أخبار, فيروس كورونا
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