عبد الملك الحوثي: الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة حققت التوازن الرادع مع السعودية

قال زعيم أنصار الله "الحوثيين"، عبد الملك الحوثي، مساء اليوم الخميس 26 مارس/آذار، إن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تمكنت من تحقيق التوازن الرادع مع السعودية وقوى التحالف.