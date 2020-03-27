وزيرة الصحة المصرية تتحدث عن وصول البلاد لذروة الإصابات بـ"كورونا"

صرحت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، بأن الوضع الوبائي في مصر ما زال تحت السيطرة، مشيدة بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت زايد، "اليوم هو الأخير من الأسبوع السادس من الأسابيع الحاسمة في منحنى الإصابات ببعض الدول، الذروة يمكن أن تحدث خلال الأسبوع السادس والسابع، وهدفنا تقليل المعدل اليومي والمحافظة عليه خلال الأسبوع المقبل".

جاءت تصريحات الوزيرة، في مداخلة هاتفية تلفزيونية، والتي أضافت فيها أن الوزارة وضعت عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة منذ تفشي الوباء عالميا، موكدة: "لم نستخدم سوى 6 مستشفيات من اصل 27 مستشفى للعزل تم تجهيزها بجميع محافظات الجمهورية، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي تقوم بها أجهزة الدولة"، حسبما ذكر موقع مصراوي.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن نسبة وفيات كورونا في مصر بلغت 5.5% منهم حالات توفيت قبل وصولها لمستشفيات العزل ولدينا نسب شفاء مرتفعة، مشيرة إلى أن هناك 23 معملًا للتحاليل المركزية تخدم 27 محافظة، موضحة أنه تم عمل 20 ألف مسحة (pcr) لاكتشاف الـ 500 حالة إصابة بكورونا الموجودة في مصر.

وطمأنت الوزير المواطنين بشان أجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات الطبية والوقائية وأسرة الرعاية المركزة، إذ قالت الوزيرة، "هناك عدد جيد جدًا من أجهزة التنفس"، وتابعت "لكن لدينا عدد قليل من أسرة الرعاية المركزة إذا ما وصلنا لحالة التفشي، أما بالنسبة للأطقم الطبية لدينا نقص شديد في عدد الاطباء، اخدنا موافقة من مجلس الوزراء على مد خدمة الأطباء والاستشاريين على المعاش لمدة 5 سنوات، ونعتمد على الأطباء الأقل من 50 عامًا للعمل في مستشفيات العزل ومتابعة الحالات الحرجة بها".