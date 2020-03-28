كاتب سعودي يستبعد موافقة الرياض على صفقة الحوثيين لتبادل الأسرى

استبعد الكاتب والمحلل السياسي السعودي، شاهر النهاري، موافقة بلاده على الصفقة التي أعلنها زعيم "الحوثيين" (جماعة أنصار الله)، عبد الملك الحوثي، بالإفراج عن أسرى سعوديين محتجزين لديهم، مقابل الإفراج عن أعضاء في حركة حماس معتقلين لدى المملكة.

وأكد النهاري لـ"عالم سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الرياض لن توافق على مثل هذه الشروط المتضمنة في الصفقة التي أعلنت عنها جماعة "أنصار الله".

وقال النهاري "إنه أمر غير منطقى، فعملية التبادل لا يجب أن يكون فيها متاجرة أو مزايدة، بل يجب أن تتم بطريقة منطقية يقبلها الطرفين".

واتفق شاهر النهاري مع تصريحات وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الذي وصف فيها مبادرة زعيم "الحوثيين" بأنها "متاجرة"، خاصة أنها لا تدل على ما يحدث على أرض الواقع في اليمن، حسب قوله.

وأضاف المحلل السعودي أن إيران مازالت تتدخل من خلال أذرعها المتمثلة في "حزب الله وحماس".

وسبق أن اكد الإيرياني أن "ترحيب حركة حماس بها استفزاز لمشاعر اليمنيين وتأكيد على انخراطها في العمل كاداة للمشروع الإيراني الذي يستخدم القضية الفلسطينية كشعار لتمرير مخططاته التوسعية في المنطقة".

وكان زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، قد قدم عرضا للسعودية بالإفراج عن أسرى من ضباطها وجنودها الذين كانوا يحاربون في الجبهات اليمنية.