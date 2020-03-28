وفاة طبيبة عراقية في النرويج إثر إصابتها بكورونا

نعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، الطبيبة العراقية التي توفيت بالنرويج، فيما أشارت إلى أن سفارة العراق في أوسلو تتابع إجراءات تسليم الجثمان لأسرتها.

وأكد المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان نشره على صفحته الرسمية في "تويتر"، خبر وفاة مواطنة عراقية في النرويج اثر إصابتها بفيروس كورونا، اليوم السبت".

وأضاف الصحاف، أن "سفارة جمهورية العراق في أوسلو تابعت مع المستشفى الذي كانت ترقد فيها المتوفىة لإكمال إجراءات تسليم الجثمان لأسرتها".

المتحدث باسم وزارة الخارجية

د. احمد الصحاف:



وفاة مواطنة #عراقية في النرويج اثر إصابتها بفايروس كورونا

اليوم السبت، وقد تابعت سفارة جمهورية #العراق في أوسلو مع المستشفى الذي كانت ترقد فيها المتوفىة لإكمال إجراءات تسليم الجثمان لأسرتها. — د. احمد الصحاف | Dr. Ahmad Al-Sahaf (@DrAhmedalshaf) March 28, 2020

وفي وقت سابق من اليوم، نعت الجالية العراقية والعربية في اقليم تروندهايم وسط النرويج الراحلة الدكتورة سارهة حسن الموسوي وهي طبيبة عراقية مقيمه في النرويج، توفيت في مدينة اوسلو بسبب مرض كورونا عن عمر ناهز الـ 35 عاماً.

يذكر أنه في 12 مارس/آذار الجاري تم الإبلاغ عن أول حالة وفاة في النرويج من عدوى فيروس كورونا.

إضافة إلى حالتين وفاة واحدة في #بريطانيا، والثانية في النرويج

من جهتها سفاراتنا في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم. — د. احمد الصحاف | Dr. Ahmad Al-Sahaf (@DrAhmedalshaf) March 28, 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.