محلل سياسي: محادثات ابن زايد والأسد قد تكون مقدمة لعودة سوريا للجامعة العربية

قال الكاتب والمحلل السياسي السوري، غسان يوسف، إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، بالرئيس السوري، بشار الأسد، والذي أكد خلاله على دعم الإمارات لسوريا في مواجهة "كورونا"، قد تكون مقدمة لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وأوضح غسان يوسف لـ"عالم سبوتنيك"، اليوم، السبت، أن الإمارات تربطها علاقات ممتازة بالسعودية ومصر، ما قد يمهد لعودة سوريا للجامعة العربية، مشيرا إلى أن العلاقات بين سوريا والدول الخليجية أصبحت جيدة فيما عدا قطر، على حد قوله.

وأضاف أن محادثات ولي عهد أبو ظبي والرئيس السوري تأتي في الإطار العام الطبيعي، لأن العلاقات بين سوريا والإمارات لم تنقطع حتى أثناء الأزمة السورية.

الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا تتطلب خطوات غير مسبوقة، وتواصل الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السوري هذا سياقه، البعد الإنساني له الأولوية وتعزيز الدور العربي يعبر عن توجه الإمارات، خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 27, 2020

وتابع يوسف، أن الإمارات من الدول السباقة لإعادة فتح سفارتها في سوريا، منوها إلى وجود علاقات متوارثة منذ عهد الرئيس حافظ الأسد.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قال إن اتصال ولي عهد أبوظبي، بالرئيس السوري، بشار الأسد، قد جاء تجاوزا للحسابات السياسية الضيقة.

كما أكد الوزير الإماراتي، أن "البعد الإنساني له الأولوية وتعزيز الدور العربي يعبر عن توجه الإمارات، خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة".