الخطوط القطرية تواصل رحلاتها مع التحذير من شبح الإفلاس

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، اليوم الأحد، إن الشركة ستواصل تسيير رحلات ما دامت هناك ضرورة لإعادة المسافرين إلى أوطانهم، لكنه حذر من نفاد السيولة قريبا.

وبحسب "رويترز"، أضاف الباكر "لدينا ما يكفينا من السيولة لفترة قصيرة جدا".

وأوضح أن "الشركة ستضطر في النهاية إلى طلب الدعم من مالكها (الحكومة القطرية)".

تجدر الإشارة إلى أن الخطوط القطرية من بين عدد قليل من شركات الطيران العالمية التي لم تتوقف تماما بعد أن دمر فيروس كورونا الطلب على السفر بين عشية وضحاها.

وفي وقت سابق، كشف وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، أن الخطوط الجوية القطرية استغنت عن نحو 200 موظف، جمعيهم من مواطني الفلبين المقيمين في قطر، مع إجبار تفشي فيروس كورونا الشركة على خفض الرحلات الجوية.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض (كوفيد-19).

​وذكرت الوزارة أن حالة الوفاة تعود لمقيم من جمهورية بنغلاديش الشعبية، يبلغ من العمر 57 عاما، وكان يعاني من أمراض مزمنة، متقدمة بالتعازي والمواساة إلى أسرته.

​وكانت الوزارة قد أعلنت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بالدولة إلى 562 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "وباء عالميا"، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات تجاوز العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 666 ألف شخصا، كما تجاوز عدد الوفيات 31 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 143 ألف شخص.