الزرفي يتحدث عن إيران ويحذر من "كارثة إنسانية" لها تداعيات على العراق

أكد رئيس الحكومة العراقي المكلف، عدنان الزرفي، اليوم الأحد، أن "مساعدة إيران في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، سيساهم في منع كارثة إنسانية يعاني منها الشعب هناك، فضلا عن التقليل من التداعيات السلبية على الجارة العراق".

وقال الزرفي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن "مساعدة إيران في مواجهة فيروس كورونا سيساهم في منع كارثة إنسانية يعاني الشعب الإيراني منها بشكل مخيف".

وأضاف: "على المجتمع الدولي مساعدتهم برفع أو تخفيف العقوبات وتوفير العلاجات الطبية لما لذلك من تداعيات صحية وأمنية على العراق كونه الجار الأكثر امتداداً وارتباطاً بالجمهورية الإسلامية".

— عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) March 29, 2020

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أمس السبت، إن بلاده هي الدولة الوحيدة في العالم التي تواجه فيروس كورونا ومعها فرض العقوبات الأمريكية في الوقت ذاته.

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن الحكومة الإيرانية تبذل كل جهودها لتبيين "أبعاد جرائم الأمريكيين بشأن الحظر ضد إيران ومنعهم وصول المصادر المالية والمستلزمات اللازمة لمكافحة كورونا"، معتبرا أنه "من الخطأ التصور بأن الأمريكيين سيكفون عن الحظر في حال زيادة ضحايا كورونا في إيران، وأنه مع اشتداد أزمة الفيروس في إيران ستتضاعف دوافع الأمريكيين لتشديد الحظر.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 35408 حالة بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر السبت 35 ألفا و408 شخصا، والمتوفين 2517 والمتعافين 11 ألفا و679 شخصا، مضيفا أنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 3076 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 35408 حالة حتى الأن بينهم 3206 في وضع حرج".