اشتيه: هذه أولويات الحكومة الفلسطينية في مكافحة كورونا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن دعم الفقراء ومساعتهم، على رأس قائمة أولويات الحكومة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب اشتيه على "تويتر"، اليوم الأحد: "أولوياتنا خلال أزمة كورونا، هي دعم القطاع الصحي حتى يصبح فعالا في دعم الفقراء ومساعدتهم خلال هذه الفترة الصعبة".

ولفت إلى أن من بين الأولويات أيضا مواصلة دفع رواتب الموظفين، وتأمين احتياجات القطاع الأمني.

Our priorities during the #COVID19 crisis is to maintain an effective health sector, to support the poor and help them overcome this difficult period, to pay the employees' salaries, and to cover the needs of the security sector. #Palestine — Dr. Mohammad Shtayyeh د. محمد اشتية (@DrShtayyeh) March 29, 2020

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 104 إصابة، بعد تسجيل إصابة 6 إصابات جديدة في قرية قطنة شمال غرب القدس.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 683 ألف مصاب، بينهم أكثر من 32 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 137 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 123 ألف مصاب وأكثر من 2200 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 92 ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 78 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 58 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 38 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 37 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 19 ألف، وسويسرا بأكثر من 14 ألفا، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 10 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.