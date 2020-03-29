عبد المهدي يتابع فرض حظر التجوال في شوارع العراق

قام رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، بجولة في بعض الشوارع العراقية، لمتابعة إجراءات فرض حظر التجوال، الذي تفرضه الدولة، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ونشر حساب عبد المهدي على "تويتر"، اليوم الأحد، صورا له أثناء الجولة، وكتب: "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يجري جولة ليلية تفقدية للوقوف على إجراءات حظر التجوال، وتحية الضباط الذين يسهرون على حماية مصالح الشعب".

رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يجري جولة ليلية تفقدية للوقوف شخصيا على اجراءات منع التجوال، ولتحية الضباط والمراتب الذين يسهرون على حماية مصالح الشعب. pic.twitter.com/vAIsAyXrWW — عادل عبدالمهدي (@AdilAbdAlMahdi) March 29, 2020

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي تمديد حظر التجوال في العراق حتى 11 أبريل/ نيسان المقبل، فيما طرحت خلية الأزمة البرلمانية احتمال إعلان حالة الطوارئ في حال تزايد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة العراقية، أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، اليوم الأحد، منوهة إلى أن مجموع الإصابات الكلي بلغ 547 إصابة، و42 حالة وفاة، و143 شفاء تام.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 683 ألف مصاب، بينهم أكثر من 32 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 137 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 123 ألف مصاب وأكثر من 2200 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 92 ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 78 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 58 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 38 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 37 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 19 ألف، وسويسرا بأكثر من 14 ألفا، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 10 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.