المغرب... تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء الاثنين تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل مجموع الإصابات إلى 534 حالة.

الرباط - سبوتنيك. وقال رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، إن "عدد الوفيات زاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سبع حالات لتصل الوفيات إلى 33 حالة في حين وصل عدد اللذين تماثلوا للشفاء إلى 14 حالة".

وأعلن المغرب منذ 20 آذار/مارس حالة الطوارئ الصحية ومن المتوقع أن تنتهي في 20 أبريل/نيسان.

كما قام بعدة تدابير احترازية للحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية، من بينها حظر الرحلات الجوية الخارجية والداخلية وإغلاق المدارس.

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 693 ألفا و224 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الوفاة 33 ألفا و106 حالات وفاة.

ووفقا لبيانات المنظمة، فقد تم تسجيل 58 ألفا و411 حالة حول العالم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووفاة 3215 شخصا.

ووفقا للمنظمة، فإن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في قارة أوروبا، بعدد حالات إصابة بلغ 392 ألفا و757 حالة.