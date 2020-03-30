شاهد أسرع طريقة لتعقيم البشر من كورونا في الهند

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه مجموعة من العمال في الهند يتعرضون لعملية تعقيم سريعة ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويظهر في المقطع جلوس عشرات العمال على الأرض فيما تقوم إحدى فرق التطهير والتعقيم باستخدام خراطيم كبيرة، وترش العمال بالمياه والمواد المطهرة.

Who r u trying to kill, Corona or humans? Migrant labourers and their families were forced to take bath in chemical solution upon their entry in Bareilly. @Uppolice@bareillytraffic @Benarasiyaa @shaileshNBT pic.twitter.com/JVGSvGqONm — Kanwardeep singh (@KanwardeepsTOI) March 30, 2020

وسجلت الهند حتى يوم أمس، الأحد، 909 إصابات بفيروس كورونا بينهم 862 هنود و47 أجنبيا.

عالميا، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 693 ألفا و224 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الوفاة 33 ألفا و106 حالات وفاة.