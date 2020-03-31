الأمن السعودي يوقف بالقوة شخصا كسر حظر التجول بسيارة دون لوحة... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجال الأمن السعودي وهم يوقفون شخصا بالقوة الجبرية حاول الهرب بسيارة دون لوحات.

ويظهر في الفيديو عنصران من الشرطة وهما يتوجهان نحو السيارة ويشهران سلاحيهما مطالبان قائدها بالتوقف والترجل منها.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداء من الساعة الـ 7 مساء وحتى الساعة الـ 6 صباحا لمدة 21 يوما من مساء يوم الاثنين الماضي.

شاهد: رجال الأمن يوقفون شخص بالقوة الجبرية حاول الهرب بسيارة بدون لوحات pic.twitter.com/73cOm7wWvE — صحيفة المرصد (@marsdnews24) March 30, 2020

وبحسب الأمر الملكي، تقوم وزارة الداخلية السعودية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم أمس الاثنين، تسجيل 154 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بالمملكة، ليصل إجمالي المصابين إلى 1453 مصاب.