وكالة: وفاة نائب الرئيس السوري الأسبق عبد الحليم خدام

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر خاصة ومقربة، خبر وفاة نائب الرئيس السوري الأسبق، عبد الحليم خدام، في فرنسا صباح اليوم.

وبحسب المصادر الخاصة التي نقلت عنها الوكالة، فقد توفي اليوم الثلاثاء، النائب الأسبق للرئيس السوري، عبد الحليم خدام في فرنسا عن عمر يناهز 88 عاما.

ونشر الوزير اللبناني السابق، جمال جراح، في صفحته على "تويتر" تغريدة نعى فيها خدام: "إلى جنات الخلد يا ابو جمال يا صديق الرفيق الوفي".

إلى جنات الخلد يا ابو جمال يا صديق الرفيق الوفي#عبد_الحليم_خدام pic.twitter.com/TljJSXGV82 — Jamal Jarrah (@aljarrahjamal) March 31, 2020

يتبع..