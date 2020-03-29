تسجيل
17:46 GMT29 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    محمد بن زايد آل نهيان

    بعد اتصال بن زايد بالأسد.. هل بدأت ترتيبات عودة العلاقات العربية-السورية

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104167/45/1041674554_0:228:2000:1353_1200x675_80_0_0_cc70bfe7fb1faa8b0d202b88c3e309c6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202003291045008820-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/

    رغم الظروف القاسية التي يمر بها العالم، إلا أن اتصال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة منذ 9 سنوات، أعاد الحديث عن عودة العلاقات العربية –السورية مجددا، وهل بات الأمر لا يحتمل التأجيل وأن الوضع الراهن يستدعي العودة بالعلاقات إلى ما كانت عليه قبل العام 2011.

    ويرى مراقبون أن الخطوة الإماراتية تأتي تتويجا لخطوات سابقة وتبادل زيارات لوفود ورجال أعمال وافتتاح السفارة الإماراتية في دمشق عام 2018، لكن هل تلك الخطوة تحظى بإجماع عربي أم أنها وفق رؤى ومصالح منفردة للإمارات؟

    قال ماهر موقع عضو مجلس الشعب السوري، لا شك أن اتصال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مع الرئيس بشار الأسد، في ظل الظروف التي تعيشها البشرية يمثل حالة إيجابية في ظل الحرب المعلنة على وباء كورونا المستجد.

    وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
    © AFP 2020 / KARIM SAHIB
    قرقاش يغرد بشأن اتصال محمد بن زايد مع بشار الأسد

    وأضاف عضو مجلس الشعب لـ"سبوتنيك"، لا يعد هذا الاتصال مفاجئ، فقد سبقته خطوات، حيث تم فتح السفارة الإماراتية في دمشق 2018، علاوة على أنه كانت هناك زيارات متبادلة بين وفود سورية وإماراتية وتعاون بينهم وبين رجال الأعمال الإماراتيين.

    وتابع موقع، هذا الاتصال من ولي عهد أبو ظبي يأتي في ظل تضافر البشرية جمعاء ووقوفها في وجه هذا الوباء بغض النظر عن الخلافات السياسية والمناطقية والجغرافية هذا في جانب، أما الجانب الآخر فيعزز الرؤية السورية في ضرورة إعادة العلاقات العربية إلى سابق عهدها، خاصة وأن الأمة العربية الآن تواجه تحديات مصيرية في ظل التكالب الصهيو أمريكي على المنطقة والعالم ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

    وأشار عضو مجلس الشعب إلى أن تلك المحادثة تؤكد على أهمية دور سوريا وعلى ألا تترك في ظل هذه المواجهة الشرسة التي تجري منذ أكثر من 9 سنوات في محاربة الإرهاب والقوى المتطرفة التي لا تشكل خطرا على سوريا فحسب وإنما على العالم.

    وأكد موقع على أن هذا التواصل سوف يؤدي إلى تحريك الأموال السورية المجمدة لدى البنوك الإماراتية والتي يمكنها المساهمة في تخفيف الأوضاع الحالية.

    من جانبه قال الدكتور سعد بن عمر رئيس مركز القرن بالرياض، يعلق الكثيرين على أن ما تقوم به الإمارات هو باتفاق ضمني مع حليفتها الكبرى المملكة العربية السعودية، لكن في الواقع، الإمارات دولة مستقلة ذات سيادة لها مصالحها ورؤيتها الخاصة في العلاقات العربية سواء السورية – الإماراتية أو غير ذلك.

    © REUTERS / Mohamed Azakir
    جبران باسيل يعلق على مكالمة ولي عهد أبو ظبي والرئيس السوري بشار الأسد

    وأضاف رئيس مركز القرن لـ"سبوتنيك"، ومن وجهة نظري الشخصية أن ما تقوم به الإمارات أو أي دولة عربية في سبيل تعزيز العلاقات العربية-العربية هو بالتأكيد يصب في المصلحة العربية سواء بإيعاز أو برضا من المملكة أو بخطوة منفردة من الإمارات، سوريا الآن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى العودة إلى العلاقات العربية-العربية بعد التجربة المريرة في استدعاء القوات الإيرانية والحرب الأهلية التي مر عليها أكثر من 7 سنوات الآن، اعتقد أن السوريين تأكدوا الآن أن ظهرهم العربي أقوى من أي ظهر آخر.

    وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "حديثا هاتفيا جرى بين الرئيس الأسد وولي عهد أبو ظبي  الجمعة الماضية بحثا خلاله تداعيات تفشي فيروس كورونا، وأكد بن زايد للأسد دعم الإمارات للشعبي السوري خلال هذه الظروف الاستثنائية".

    وعلّق بن زايد على الأمر عبر صفحته في تويتر قائلاً "لقد ناقشت مع الرئيس السوري تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم الإمارات ومساعدتها الشعب السوري".

    انظر أيضا:

    محلل سياسي: محادثات ابن زايد والأسد قد تكون مقدمة لعودة سوريا للجامعة العربية
    قرقاش يغرد بشأن اتصال محمد بن زايد مع بشار الأسد
    جبران باسيل يعلق على مكالمة ولي عهد أبو ظبي والرئيس السوري بشار الأسد
    الكلمات الدلالية:
    محمد بن زايد, الأسد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    غرافيتي يصور شخصية غولوم من فيلم سيد الخواتم مع لفافة من ورق التواليت ونقش غاليتي! في برلين، ألمانيا 23 مارس 2020
    ماذا شغل العالم... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
     النفط بالكاد ارتفع سعره
     النفط بالكاد يرتفع سعره
    أكثر 6 أسئلة انتشارا عن فيروس كورونا وأجوبتها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك