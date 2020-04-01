محمد بن راشد يوجه دعوة إلى قادة العالم في ظل تفشي جائحة كورونا

دعا نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، جميع دول العالم إلى تدشين منظومة تعاون فعالة جديدة، خاصة في القطاعات الصحية والاقتصادية والسياسية، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

موسكو- سبوتنيك. وكتب في تغريدة له عبر "تويتر": "رسالتنا لجميع دول العالم؛ نحن أقوى مجتمعين ومتحدين ومتعاونين، والعالم بعد هذا الوباء يحتاج لمنظومة تعاون صحي واقتصادي وسياسي مختلفة وسريعة، ومواكبة لأحداث يمكن أن تشل حركة العالم في أسابيع".

رسالتنا لجميع دول العالم : نحن أقوى مجتمعين ومتحدين ومتعاونين .. والعالم بعد هذا الوباء يحتاج لمنظومة تعاون صحي واقتصادي وسياسي مختلفة وسريعة .. ومواكبة لأحداث يمكن أن تشل حركة العالم في أسابيع pic.twitter.com/6cnQZkYr1y — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 1, 2020

وأعلن منظمو معرض "إكسبو دبي 2020"، أمس الثلاثاء، تأجيل المعرض، الذي كان من المقرر أن تستضيفه مدينة دبي، خلال الفترة من 20 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 10 أبريل/ نيسان 2021؛ بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

حتى يوم الأربعاء، أكدت الإمارات العربية المتحدة 664 حالة إصابة بالفيروس التاجي في البلاد، توفي منهم ستة أشخاص وتعافى 61 شخصًا.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 850 ألف إصابة، و42 ألف حالة وفاة، فيما اقترب عدد المتعافين من 180 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 190 ألفا في الولايات المتحدة و105 آلاف في إيطاليا و102 ألف في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركتهم. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.