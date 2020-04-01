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13:02 GMT01 أبريل/ نيسان 2020
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    "دمعة" محمد بن زايد تثير تفاعلا على مواقع التواصل

    © AP Photo / Markus Schreiber
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    كشف ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ردة فعله على غناء مقيمين للنشيد الوطني الإماراتي، كتحية للجهود التي تقوم بها الدولة في مواجهة فيروس "كورونا" الجديد.

    وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، فيديو تصريحات الشيخ محمد بن زايد، على المقاطع التي انتشرت حول غناء مقيمين في البلاد للنشيد الوطني الإماراتي.

    وقال الشيخ محمد بن زايد في المقطع المتداول: "أنا سمعت كثير من المقيمين في السوشال ميديا يغنون النشيد الوطني وأريد اعترف لجميع المشاهدين، والله يا أهلي إني لما سمعتكم تغنون النشيد الوطني الإماراتي دمعة عيني نزلت، الله يحفظكم ويحفظ البلاد الي انتو فيها والي انتو مخلصين مثل أهلها إلها وإن شاء الله نعدي هذه المرحلة بكم سالمين غانمين موفقين".

    ​وكان محمد بن زايد آل نهيان خضع لفحص فيروس كورونا، خلال افتتاحه "مركز إجراء الفحص من المركبة" لأفراد المجتمع.

    وأثناء اقتراب بن زايد بسيارته من موقع المركز تلقى رسالة صوتية على تردد "إف إم"، عبارة عن رسالة ترحيب وطلب بتجهيز بطاقة الهوية والبقاء في السيارة وحين الوصول إلى نقطة التسجيل تم إدخال الهوية في القارئ الإلكتروني وفي المحطة الثانية تم أخذ العينة منه. وبحسب مكتب أبوظبي الإعلامي، فإن المركز سيقوم بـ"توفير المسح الآمن خلال 5 دقائق من خلال أحدث أجهزة المسح، وكادر طبي مؤهل".

    وسجلت الإمارات، أمس الثلاثاء، 53 إصابة مؤكدة، وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

    وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن حالات الإصابة الجديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، موضحة أن الإصابات كانت معظمها لأشخاص لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج. وقالت إنه بذلك ترتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 664 حالة.

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