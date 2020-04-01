البحرين تسجل إصابة 47 عاملا أجنبيا بفيروس كورونا

سجلت البحرين، مساء اليوم الأربعاء 1 أبريل/نيسان، إصابة 47 عاملا أجنبيا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

موسكو – سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة البحرينية أن 47 من بين حالات الإصابة بفيروس "كوفيد 19" (كورونا المستجد) التي تم الإعلان عنها أمس، هي لعمال وافدين كانوا تحت الحجر الصحي الاحترازي.

وزارة الصحة: العمال الوافدين ال 47 كانوا تحت الحجر الصحي الاحترازي بمقر سكنهم وفق التنسيق مع إدارة الشركة التابعين لها بمنطقة سلماباد ولم يغادروا مقر الحجر الصحي الاحترازي في سكنهم طوال فترة الحجر #معاً_ضد_الكورونا #كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) April 1, 2020

​وأوضحت الوزارة، عبر تويتر: "تم حجر هؤلاء بمقر سكنهم، بالتنسيق مع إدارة الشركة التابعين لها بمنطقة "سلماباد"؛ ولم يغادروا مقر الحجر الصحي الاحترازي في سكنهم طوال فترة الحجر.

وأكدت الوزارة أنه تم فحص العمال الوافدين مع نهاية مدة الحجر الصحي الاحترازي، وتبين من خلال الفحوصات المختبرية أن نتائج الـ 47 عاملا إيجابية؛ وتم إضافتهم إلى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).

صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.‏