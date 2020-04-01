العراق يواصل تسيير رحلات استثنائية لإعادة رعاياه العالقين في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، تسيير رحلتين استثنائيتين لإعادة 400 عراقي عالقين في الهند.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف على صفحته الرسمية في "تويتر": "وزارة الخارجية العراقية وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل وبمتابعة السيد وزير الخارجية وسفارة جمهورية العراق في نيودلهي وبحضور السيد السفير والكادر الدبلوماسي تسير رحلتين للخطوط الجوية العراقية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في الهند، وعلى متنها نحو 400 مواطن".

وزارة الخارجية @Iraqimofa وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل وبمتابعة السيد وزير الخارجية وسفارة جمهورية العراق في نيودلهي وبحضور السيد السفير والكادر الدبلوماسي تسير رحلتين للخطوط الجوية العراقية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في الهند، وعلى متنها نحو (400) مواطن. pic.twitter.com/lMVhw0KlqM — د. احمد الصحاف | Dr. Ahmad Al-Sahaf (@DrAhmedalshaf) April 1, 2020

يشار إلى أن الخطوط الجوية العراقية سيرت، يوم الأحد الماضي، رحلة جوية استثنائية لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في روسيا وإعادتهم إلى البلاد.

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطولها لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.