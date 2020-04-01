اليمن... نجاة نائب محافظ صنعاء من محاولة اغتيال

نجا مسؤول بارز في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائها، اليوم الأربعاء 1 أبريل/نيسان، من محاولة اغتيال في العاصمة صنعاء.

القاهرة– سبوتنيك. وأفاد مصدر في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقا النار على نائب أمين العاصمة صنعاء، أمين جمعان، الذي ينتمي للمؤتمر الشعبي العام، أثناء مروره في شارع حدة جنوب صنعاء.

ووفقاً للمصدر، فإن جمعان أصيب جراء الهجوم ونُقل إلى المشفى.

ويعاني اليمن من فوضى أمنية وسياسية تحت وطأة حرب مستمرة منذ ست سنوات بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من تحالف تقوده السعودية، والحوثيين المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.