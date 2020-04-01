وزير الدفاع الإسرائيلي: نواصل العمل خارج حدودنا حتى أثناء أزمة كورونا

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بأن بلاده تواصل العمل خارج حدودها حتى أثناء أزمة فيروس كورونا.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم، الأربعاء، بأن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي جاءت غداة غارات ليلية استهدفت مطار شعيرات قرب حمص، غربي سوريا، ونسب الهجوم لإسرائيل.

فيما اتهمت سوريا إسرائيل بشن غارات جوية استهدفت الليلة الماضية عدة أهداف شرق حمص.

وقال مصدر عسكري محلي لوكالة "سانا" إن طائرات إسرائيلية أطلقت من أجواء لبنان مجموعة من الصواريخ، وأن الدفاعات الجوية السورية اعترضت العديد منها.

وسبق أن أفاد مصدر أمني لـ "سبوتنيك"، مساء أمس الثلاثاء، بقيام المضادات الجوية بإسقاط عدد من الأهداف المعادية في سماء مدينة حمص ومحيطها، وسط البلاد.

وقال مصدر أمني سوري رفيع المستوى في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": "صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من فوق أراضي الجمهورية اللبنانية محاولة استهداف أحد مواقعنا العسكرية في ريف حمص الشرقي وتم تدمير معظمها قبل وصولها إلى هدفها".

وأضاف المصدر: "العدوان الإسرائيلي تم على أحد المقار العسكرية بريف حمص وجاء على موجتين الأولى بـ 8 صواريخ، والثانية بـ 4 صواريخ، ويجري العمل حاليا على حصر الأضرار".