سلطنة عمان تكشف سبب إغلاق ولاية مطرح

كشف أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة العماني، أن السبب وراء إغلاق ولاية مطرح أنها شهدت بداية ظهور حالات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأفادت صحيفة "الرؤية"، مساء اليوم، الأربعاء، بأن ولاية مطرح شهدت ظهور حالات مصابة لم تتعامل مع مسافرين قادمين من الخارج ولم تسافر أيضا للخارج.

وأكدت الصحيفة أن تصريحات السعيدي جاءت خلال لقائه الخلية الإعلامية للجنة العليا المكلفة بآلية التعامل مع جائحة "كوفيد-19" برئاسة علي بن خلفان الجابري، وكيل وزارة الإعلام.

ولفت السعيدي إلى أن هذه المرحلة تسمى بمرحلة "النقل المجتمعي" للفيروس؛ وهي من أخطر المراحل، ولذلك ومن أجل السيطرة عليها تقرر إغلاق ولاية مطرح، وتقنين تنقل السكان بين المحافظات.

وقال وزير الصحة العماني إن الوضع الصحي في السلطنة "جيد نسبيا"، مقارنة مع الأوضاع في باقي دول العالم، متوقعا أن يزداد عدد الحالات المصابة على مستوى العالم وكذلك في السلطنة، مشيرا إلى أن السلطنة سجلت حتى الآن حالة وفاة واحدة، وهو معدل لا يكاد يذكر مقارنة مع المعدل العالمي.

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 210 إصابات، وحالة وفاة وحيدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.