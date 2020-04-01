ولي عهد دبي يتفقد دوريات الشرطة خلال حظر التجول... فيديو

حرص حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي على تفقد دوريات الشرطة خلال عملها في فترة حظر التجول الذي تفرضه البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وظهر حمدان وهو يتحدث مع أحد ضباط الشرطة، ويطمئن منه على سير العمل.

وفرضت دبي أول حظر تجول كامل في دولة الإمارات، وكان على منطقة أسواق الذهب والعطارة الشهيرة بالإمارة لتعقيم المنطقة التي كانت تعج عادة بالسائحين والمتسوقين.

ومددت الإمارات حظر تجول يسري في أنحاء البلاد من المساء إلى الصباح من أجل حملة تعقيم تستمر حتى 5 أبريل/ نيسان.

سمو الشيخ #حمدان_بن_محمد بن راشد ولي عهد دبي، حفظه الله، يتفقد دوريات الشرطة في مواقع العمل بشارع الشيخ زايد@HamdanMohammed@DubaiPoliceHQ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YQbqwlJdH4 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 1, 2020

وسجلت الإمارات، حتى أمس الثلاثاء 53 إصابة مؤكدة، وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 664 حالة.

وتعود الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من الجزائر، ولبنان، وباكستان، وإيران، والكويت، وسويسرا، وتركيا، والفلبين، وإيطاليا، وفرنسا، وأمريكا وشخصين من مصر، نيبال، وثلاثة أشخاص من بريطانيا وأربعة أشخاص من الإمارات، و31 شخصا من الهند، وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل حالة وفاة لمصاب من جنسية آسيوية يبلغ من العمر 67 عاما، وتزامنت إصابته بالفيروس مع معاناته من عدد من الأمراض المزمنة ذات العلاقة بالقلب وضغط الدم والسكري، مما عرضه لمضاعفات أدت إلى الوفاة، وبذلك يكون إجمالي عدد الوفيات في الدولة 6.

صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.‏