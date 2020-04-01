الصحة العالمية: الإصابات بكورونا في العالم ستصل إلى مليون والوفيات 50 ألفا خلال أيام

قال مدير منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم سيصل إلى مليون والوفيات 50 ألفا خلال أيام.

جنيف - سبوتنيك . أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم ستصل لأكثر من مليون حالة خلال الأيام المقبلة.

وقال غيبيريوس في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "لقد زاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي. في الأيام القليلة المقبلة، سنصل إلى مليون حالة إصابة مؤكدة بـ(كوفيد-19) و50 ألف حالة وفاة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

ومع تفشي فيروس كورونا واتخاذ الحكومات عبر العالم إجراءات مشددة لمواجهته، ظهر مصطلح "المسافة الاجتماعية" - "التباعد الاجتماعي" أو ما يعرف أيضا بمسافة الأمان.

وبعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا "جائحة" أصدرت توجيهات بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، وظهر مصطلح "المسافة الاجتماعية" وهو محاولة لوقف انتقال الفيروس التاجي في حشود كبيرة.