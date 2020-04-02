خلية الأزمة في العراق تصدر عدة توصيات تتضمن إطلاق منحة عاجلة لكل مواطن

عقدت خلية الأزمة النيابية المكلفة بمتابعة لجنة الأمر الديواني رقم 55 الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا، اليوم الخميس، بحضور وزيري التخطيط والزراعة اجتماعها السابع، فيما أصدرت حزمة توصيات بينها تأكيد إطلاق منحة لكل مواطن.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الخلية ونائب رئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، بيانا على "فيسبوك" جاء فيه "ترأس السيد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الخميس 2 نيسان 2020 الاجتماع السابع لخلية الأزمة النيابية المكلفة لمتابعة لجنة الأمر الديواني 55 المكلفة بمواجهة وباء كورونا ، بحضور مقرر الخلية د جواد الموسوي، ورئيس لجنة الزراعة النيابية السيد سلام الشمري ورئيس لجنة حقوق الإنسان ارشد الصالحي وعدد من أعضاء الخلية وأعضاء مجلس النواب من مختلف اللجان.

وأضاف البيان "واستضافت الخلية خلال اجتماع اليوم وزير التخطيط السيد نوري الدليمي ، ووزير الزراعة السيد صالح الحسني ، للوقوف على استعداد الوزارتين للمرحلة المقبلة بمواجهة وباء كورونا والتحديات القائمة المتعلقة بتخفيف العبئ على العوائل المتعففة والشرائح المستضعفة في البلاد".

واستعرض الوزيران بحسب البيان "برامجهم وخططهم خلال المرحلة الحالية والمقبلة، فيما طمأن وزير الزراعة الشعب العراقي بوجود اكتفاء ذاتي وخزين استراتيجي لمعظم المحاصيل والمنتجات الزراعية بما في ذلك انتاج الحنطة والشعير والدواجن، مؤكدا الاستمرار في الاعتماد على المنتجات المحلية وغلق الاستيراد بما ينتج محليا.

واتخذت الخلية مع وزيري التخطيط والزراعة على جملة قرارات وتوصيات إلى الحكومة من شأنها تطمين الشارع العراقي ومعالجة الآثار المترتبة جراء فرض الحظر والبقاء في المنازل" .

1-التأكيد على مجلس الوزراء ووزير التخطيط على إطلاق منحة عاجلة لكل فرد عراقي، حيث أكد السيد الوزير امكانية دفع مبلغ 30 الف دينار على عشرة ملايين فرد عراقي لا يتقاضون أي راتب من الدولة وحسب البيانات المركزية المتوفرة لدى وزارة التخطيط .

2- مطالبة الحكومة بعدم استيفاء أجور الكهرباء للمواطنين لغاية هذا العام .

3- دعوة الحكومة بإنشاء حساب للتكافل الاجتماعي يشمل السادة النواب والوزراء وجميع الدرجات الخاصة .

4- مطالبة الحكومة باطلاق كل الاعفاءات المتاحة لاستيراد المواد الغذائية والزراعية لسد الاحتياج الكامل للمواطن .

5- مطالبة مجلس الوزراء بإعفاء الشركات والفلاحين والمزارعين المتعاقدين لعام 2020 وفق كافة القوانين من بدلات الإيجار.

6- تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة بحق المقترضين من المصرف الزراعي " وزارة المالية " .

7- تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة لعام 2020 للفلاحين والمزارعين جراء اقتراضهم مبالغ لشراء المكائن والمعدات والمستلزمات الزراعية من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.

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وأعلنت السلطات الصحية في العراق، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و44 إصابة، ليرتفع الإجمالي 772 إصابة. و54 حالة وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 202.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها حظر التجوال وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.