تسجيل
15:07 GMT02 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث

    خلية الأزمة في العراق تصدر عدة توصيات تتضمن إطلاق منحة عاجلة لكل مواطن

    © REUTERS / ESSAM AL-SUDANI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 11
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104480/60/1044806032_0:0:2697:1518_1200x675_80_0_0_138fcc640fba94340e0c6532df58e0dc.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202004021045052009-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-/

    عقدت خلية الأزمة النيابية المكلفة بمتابعة لجنة الأمر الديواني رقم 55 الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا، اليوم الخميس، بحضور وزيري التخطيط والزراعة اجتماعها السابع، فيما أصدرت حزمة توصيات بينها تأكيد إطلاق منحة لكل مواطن.

    ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الخلية ونائب رئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، بيانا على "فيسبوك" جاء فيه "ترأس السيد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الخميس 2 نيسان 2020 الاجتماع السابع لخلية الأزمة النيابية المكلفة لمتابعة لجنة الأمر الديواني 55 المكلفة بمواجهة وباء كورونا ، بحضور مقرر الخلية د جواد الموسوي، ورئيس لجنة الزراعة النيابية السيد سلام الشمري ورئيس لجنة حقوق الإنسان ارشد الصالحي وعدد من أعضاء الخلية وأعضاء مجلس النواب من مختلف اللجان.

    وأضاف البيان "واستضافت الخلية خلال اجتماع اليوم وزير التخطيط السيد نوري الدليمي ، ووزير الزراعة السيد صالح الحسني ، للوقوف على استعداد الوزارتين للمرحلة المقبلة بمواجهة وباء كورونا والتحديات القائمة المتعلقة بتخفيف العبئ على العوائل المتعففة والشرائح المستضعفة في البلاد".

    واستعرض الوزيران بحسب البيان "برامجهم وخططهم خلال المرحلة الحالية والمقبلة، فيما طمأن وزير الزراعة الشعب العراقي بوجود اكتفاء ذاتي وخزين استراتيجي لمعظم المحاصيل والمنتجات الزراعية بما في ذلك انتاج الحنطة والشعير والدواجن، مؤكدا الاستمرار في الاعتماد على المنتجات المحلية وغلق الاستيراد بما ينتج محليا.

    واتخذت الخلية مع وزيري التخطيط والزراعة على جملة قرارات وتوصيات إلى الحكومة من شأنها تطمين الشارع العراقي ومعالجة الآثار المترتبة جراء فرض الحظر والبقاء في المنازل" .

    1-التأكيد على مجلس الوزراء ووزير التخطيط على إطلاق منحة عاجلة لكل فرد عراقي، حيث أكد السيد الوزير امكانية دفع مبلغ 30 الف دينار على عشرة ملايين فرد عراقي لا يتقاضون أي راتب من الدولة وحسب البيانات المركزية المتوفرة لدى وزارة التخطيط .

    2- مطالبة الحكومة بعدم استيفاء أجور الكهرباء للمواطنين لغاية هذا العام .

    3- دعوة الحكومة بإنشاء حساب للتكافل الاجتماعي يشمل السادة النواب والوزراء وجميع الدرجات الخاصة .

    4- مطالبة الحكومة باطلاق كل الاعفاءات المتاحة لاستيراد المواد الغذائية والزراعية لسد الاحتياج الكامل للمواطن .

    5- مطالبة مجلس الوزراء بإعفاء الشركات والفلاحين والمزارعين المتعاقدين لعام 2020 وفق كافة القوانين من بدلات الإيجار. 

    6- تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة بحق المقترضين من المصرف الزراعي " وزارة المالية " .

    7- تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة لعام 2020 للفلاحين والمزارعين جراء اقتراضهم مبالغ لشراء المكائن والمعدات والمستلزمات الزراعية من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.

    كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا
    © Sputnik /
    حقائق وأكاذيب.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا

    وأعلنت السلطات الصحية في العراق، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و44 إصابة، ليرتفع الإجمالي 772 إصابة. و54 حالة وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 202.

    وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها حظر التجوال وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.

    انظر أيضا:

    العراق يواصل تسيير رحلات استثنائية لإعادة رعاياه العالقين في الخارج
    العراق... تشكيل "خلية أزمة نيابية" بشأن فيروس كورونا لمراقبة مثيلتها الحكومية
    خلية الأزمة النيابية في العراق: سنطالب بإعلان الطوارئ إذا انتشر كورونا
    عبد المهدي يشدد على ضرورة تنفيذ قرارات خلية الأزمة بشأن "كورونا"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا ورئيس الوزراء إيغور ماتوفيتش يرتديان أقنعة واقية وقفازات طبية، يتصافحان أثناء حضورهما لمراسم تنصيب الحكومة في القصر الرئاسي في براتيسلافا، سلوفاكيا 21 مارس 2020.
    الجميع سواسية أمام كورونا
    ترامب ينتظر مكالمة من روحاني
    عزة النفس تمنعنا...ترامب ينتظر مكالمة من روحاني
    العقوبات التي فرضتها الدول على مخالفي قواعد الحجر الصحي وحظر التجوال
    عقوبات فرضتها الدول على مخالفي قواعد الحجر الصحي وحظر التجوال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك