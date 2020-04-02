محمد بن سلمان يطمئن على صحة ولي عهد بريطانيا

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا اليوم، بولي عهد بريطانيا، أمير ويلز الأمير تشارلز، اطمأن خلاله على صحته بعد أن أنهى فترة الحجر الذاتي وتعافيه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخرا.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) تم خلال الاتصال، التأكيد على علاقة الصداقة بين المملكة وبريطانيا.

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سمو #ولي_العهد يجري اتصالاً هاتفياً بولي عهد #بريطانيا، اطمأن خلاله على صحة الأمير تشارلز بعد أن أنهى فترة الحجر الذاتي وتعافيه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخراً.https://t.co/hICRsvZLWF#واس pic.twitter.com/7IiaVl0wDR — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 2, 2020

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا بالأمير تشارلز، اطمأن خلاله على صحته.

ووجه ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، رسالة إلى الجماهير البريطانية، بعد تعافيه من فيروس "كورونا" المستجد، وخروجه من الحجر الصحي، الاثنين الماضي، بعدما عانى مما قال إنها "أعراض بسيطة نسبيا... لحسن الحظ"، وقال مكتبه إنه في صحة جيدة الآن.

وقال، إنه على الرغم من تعافيه فلا يزال يطبق التباعد الاجتماعي والإنعزال، وكانت نتيجة فحص زوجته كاميلا (72 عاما) سلبية لكنها ستظل قيد العزل الذاتي حتى نهاية الأسبوع الحالي تحسبا لظهور أعراض.

وكان القصر الملكي البريطاني، قد أعلن الأربعاء قبل الماضي، إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا.

وذكر القصر الملكي أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز خضع لكشف إصابته بفيروس كورونا المستجد والتي كانت نتيجتها إيجابية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.