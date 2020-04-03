أمير قطر يبحث مع نظيره الكويتي عددا من القضايا الإقليمية والدولية

أجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، استعرضا خلاله العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وأوجه دعمها وتعزيزها.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، تم خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، لا سيما التطورات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، والجهود التي يبذلها كلا البلدين للحد من انتشاره والوقاية منه، ومجالات التعاون بينهما في هذا الشأن.

سمو أمير البلاد المفدى يجري اتصالا هاتفيا مع أمير دولة الكويت الشقيقة استعرضا خلاله العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وأوجه دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما التطورات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. #قنا pic.twitter.com/uvHo8zYzee — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 3, 2020

وأعلنت قطر، يوم الخميس، عن تسجيل ثالث حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا"، وارتفاع عدد حالات الإصابة بالعدوى إلى 949.

وبينت وزارة الصحة القطرية، عبر "تويتر"، أن إجمالي عدد الحالات الخاضعة للعلاج بلغ 877؛ وبلغ عدد حالات التعافي من المرض 72 حالة.

وأما الكويت فقد سجلت، يوم الخميس، 25 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الحالات إلى 342 حالة.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي الـ 29 للوزارة، والذي أوضح فيه أن الحالات موزعة على ست حالات مرتبطة بالسفر، هي أربع حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى فرنسا وحالة لمقيمة من الجنسية الفلبينية مرتبطة بالسفر إلى فرنسا، حسبما نقلت صحيفة الوطن الكويتية.